Malatya haberleri! MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Bingöl'de vatandaşlarla buluştu

Malatya gündem haberi: MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı dolayısıyla Bingöl'de vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı dolayısıyla Bingöl'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Fendoğlu, kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada en stratejik ve kritik noktada yer aldığını söyledi.

Aktif durumda dünyadaki 33 ülkede çeşitli karışıklıklarının ve sorunların bulunduğunu belirten Fendoğlu, çevresindeki sıkıntılara rağmen Türkiye'de huzurun olduğunu belirtti.

Türkiye'de huzuru ve güveni yaratan bir güç olduğunu ifade eden Fendoğlu, şöyle konuştu:

"Bu gücün arkasında da Cumhur İttifakı vardır. Bunun arkasında devlet iradesi vardır. Bu irade 2023 yılında Allah'ın inayetiyle muzaffere erecektir, hiç şüphemiz yok. Kararımız net, adayımız bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yüzde 50'nin üstünde Cumhurbaşkanı görevini tekrar devam edecektir. Hepimizi şahit olacağız."

Toplantıda, MHP İl Başkanı Nurettin Varol, MHP MYK üyeleri Abdullah Bahadır Alperen, Muhammed Köse ve partililer de yer aldı.