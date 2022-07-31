Malatya haberleri! Malatya'da suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı Malatya bölgesinden gelen habere göre Malatya'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı. Malatya'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde açık balkon kapılarından girerek hırsızlık yapan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli M.K'yı suçüstü yakaladı. M.K'nın çok sayıda hırsızlık kaydının bulunduğu, 20 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1300 lira ve 2 cep telefonu çalınması gibi birçok hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Volkan Kaşik Asayiş Şube Müdürlüğü Malatya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Malatya haberleri! Malatya'da suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.