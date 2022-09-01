Malatya haberleri... Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü Güncel Haberler Malatya gündem haberine göre Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Mustafa Kaya (63) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktör, Gökçeören Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi. Traktörün devrildiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaya'nın cenazesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Ayhan İşcen Mustafa Kaya Malatya Güncel Haberler

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