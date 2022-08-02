Malatya haberi: Malatya'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya haberi: Malatya'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı

Malatya haberi: Malatya'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı

Malatya gündem haberi: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

 - Güncelleme:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

Tecde Mahallesi Güngör Caddesindeki bir inşaatın 4'üncü katında boya yapan İsmet Ş, dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan işçi, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title