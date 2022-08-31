Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya haberi... Darende'de Cumhuriyet Savcısı Habib Çetinkaya göreve başladı

Güncel Haberler

Malatya haberi... Darende'de Cumhuriyet Savcısı Habib Çetinkaya göreve başladı

Malatya gelişmesine göre Malatya'nın Darende ilçesine atanan Cumhuriyet Savcısı Habib Çetinkaya, görevine başladı.

Malatya'nın Darende ilçesine atanan Cumhuriyet Savcısı Habib Çetinkaya, görevine başladı.

2022 Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle, Kahramanmaraş'ta savcı olan Çetinkaya, Darende ilçesine atandı.

Göreve başlayan Çetinkaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu belirterek, "20 Kasım 2018'deki Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcı Adaylarına yönelik kura çekimi ile ilk görev yerim Kahramanmaraş'a atandım. Buradaki görev süremin tamamlanmasının ardından, Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışma kapsamında Darende'ye tayin oldum. Burada insanları güler yüzlü, cana yakın ve sıcakkanlı olarak gördüm." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, şirin bir Anadolu ilçesinde görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel

Cumhuriyet Savcısı Cumhuriyet Malatya Darende Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title