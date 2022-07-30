Malatya gündem haberleri: Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Malatya gündem haberine göre Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.
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Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle F.Y. ile Y.L. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda bacağından yaralanan Y.L. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli F.Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel