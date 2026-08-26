Galatasaray, Nelsson için gelen dev rakamı reddettiğine bin pişman

Süper Lig devi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında arka plana düşen Victor Nelsson'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-kırmızılı kulüpte transfer süreciyle ilgili büyük bir pişmanlık yaşanıyor.

5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Sözleşmesinin son yılına giren Danimarkalı stoperden bonservis geliri elde edememe riskiyle yüzleşen yönetim, geçmişte İtalyan ekibi Monza'dan gelen teklifi geri çevirdiği için üzgün. İtalyan temsilcisinin tecrübeli stoper için önerdiği 5 milyon Euro'luk resmi teklifin reddedilmesi, oyuncunun güncel durumu göz önüne alındığında sarı-kırmızılılar için finansal bir kayba dönüştü.

BEDELSİZ AYRILIK GÜNDEMDE

Kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrılması beklenen 27 yaşındaki stoper, adım adım bedelsiz transfer senaryosuna doğru ilerliyor. Transfer döneminde beklenen seviyede cazip bir teklifin gelmemesi halinde Nelsson'un sözleşmesinin tamamlanıp bedelsiz olarak takımdan ayrılması, Galatasaray hanesine ciddi bir bonservis zararı yazılmasına neden olacak.