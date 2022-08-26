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Malatya gündem haberi: Malatya Ticaret Borsası

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Malatya gündem haberi: Malatya Ticaret Borsası

Malatya haberi... Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 156,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 156,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg156,50156,50
Kuru kayısıKg92,23135,00
Gün kurusu kayısıKg81,4081,40
Natürel kuru kayısıKg110,00110,00
Ekstra şekerpare kayısıKg130,00130,00
Dut kurusuKg10,1810,18

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya Güncel Haberler

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