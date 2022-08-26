Malatya gündem haberi: Malatya Ticaret Borsası
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Malatya haberi... Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 156,50 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 156,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|156,50
|156,50
|Kuru kayısı
|Kg
|92,23
|135,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|81,40
|81,40
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|110,00
|110,00
|Ekstra şekerpare kayısı
|Kg
|130,00
|130,00
|Dut kurusu
|Kg
|10,18
|10,18
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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