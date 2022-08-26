Malatya gündem haberi: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 156,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg 156,50 156,50 Kuru kayısı Kg 92,23 135,00 Gün kurusu kayısı Kg 81,40 81,40 Natürel kuru kayısı Kg 110,00 110,00 Ekstra şekerpare kayısı Kg 130,00 130,00 Dut kurusu Kg 10,18 10,18

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