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Malatya gündem haberi... Hekimhan İlçe Müftüsü Mehmet Salih Genç göreve başladı

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Malatya gündem haberi... Hekimhan İlçe Müftüsü Mehmet Salih Genç göreve başladı

Malatya yerel gündem haberine göre İzmir'den Malatya'nın Hekimhan ilçesine atanan Müftü Mehmet Salih Genç, göreve başladı.

İzmir'den Malatya'nın Hekimhan ilçesine atanan Müftü Mehmet Salih Genç, göreve başladı.

Dikili ilçesinde uzman vaizken Hekimhan İlçe Müftülüğüne atanan 38 yaşındaki Genç, yeni görevinin mesai ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Genç, ilçede din ve cami hizmetleri ile Kur'an kurslarındaki eğitimi en iyi noktaya getirebilmek için çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel

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