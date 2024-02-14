Malatya-Gölbaşı kara yolunda ulaşım sağanak nedeniyle kontrollü sağlanıyor
Malatya-Gölbaşı kara yolunun Doğanşehir ilçesi Doğanşehir Kavşağı mevkisi 40. kilometrede aşırı yağış nedeniyle Malatya yönünde ulaşım kontrollü veriliyor. Kara yolunda biriken suyun tahliye çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yolda arızalanan Karayollarına ait kepçe ise çekici yardımıyla çıkarıldı. Ekipler, biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Malatya-Gölbaşı kara yolunda ulaşım sağanak nedeniyle kontrollü sağlanıyor.
Malatya-Gölbaşı kara yolunun Doğanşehir ilçesi Doğanşehir Kavşağı mevkisi 40. kilometrede aşırı yağış nedeniyle Malatya yönünde ulaşım kontrollü veriliyor.
Kara yolunda biriken suyun tahliye çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan yolda arızalanan Karayollarına ait kepçe ise çekici yardımıyla çıkarıldı.
Ekipler, biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.