Malatya Fayına İlişkin Araştırmalar Devam Ediyor

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Munzur Üniversitesinin birlikte yürüttüğü 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Malatya fayına etkisine ilişkin saha araştırmalarının bu yıl da devam edeceği belirtildi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Yunus Gülmez, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında Malatya'nın durumuna ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

TÜBİTAK projesi kapsamında Malatya fayına ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildiren Gülmez, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Munzur Üniversitesi ile Çin'den gelen bilim insanlarının önce Arguvan'da, daha sonra Akçadağ Bölüklü'de bir çalışma yaptığını hatırlattı.

Ekibin son teknolojik cihazlarla bu fayı çalıştığını dile getiren Gülmez, çalışmaların henüz sona ermediğini kaydetti.

Gülmez, şöyle konuştu:

"Çalışmada büyük etap daha olacak, temmuz sonu gibi başlayacak. Ödenek temelli çalışma, ödenek ayarlanmaya çalışılıyor. Çalışma devam edecek, şimdi ön raporlama oldu ama 'Malatya fayının periyodu bu kadardır, bu kadarlık deprem üretir.' demek için çok erken, çok da sağlıksız yorum olur. Hocaların çalışmasına da haksızlık olur ama fayın aktif olduğunu biliyoruz. Deprem ürettiğini yapılan paleosismolojik çalışmalarda hocalarımız gördü. 180 küsur kilometrelik faydan bahsediyoruz. Bu üç kol, Doğanşehir-Akçadağ, Yazıhan-Arguvan, Arapgir. 6 Şubat 2023'teki deprem Malatya fayını nasıl etkiledi? Onunla ilgili şu an ön çalışma var ama neticelenmedi; öne mi çekti, öteledi mi, hocalardan rapor beklememiz lazım."