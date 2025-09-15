Malatya Emniyet Müdürlüğüne atanan Kayhan Ay'dan veda mesajı

Kastamonu Emniyet Müdürü iken Malatya İl Emniyet Müdürü olarak atanan Kayhan Ay, veda mesajı yayımladı.

Kastamonu'da 16 Ağustos 2022'de göreve başladığını hatırlatan Ay, bu süre zarfında azim ve gayretle mücadele ettiğini kaydetti.

Mesajında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ay, "Kastamonu'da yaptığım görev sürecinde değerli arkadaşlarımla birlikte 1688 operasyon gerçekleştirdik, 2 bin 883 kişinin yakalanmasını sağladık. Ayrıca yapılan çeşitli çalışmalarda aranması olan 8 bin 55 şahsın yakalama işlemini, 2 bin 361 şahsın da tutuklanarak cezaevine teslimini sağladık. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranında ilimizi 4.sıraya taşıdık. Kastamonu'daki görev sürecimde faili meçhul bir olayın yaşanmamasının sevincini yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'yu hiç unutmayacağını belirten Ay, şunları kaydetti:

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anarken, meslek hayatım boyunca desteğini esirgemeyen başta ailem, değerli meslektaşlarım ve saygıdeğer vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyor, Kastamonu'nun yiğit insanlarına sağlıklı ve güzel günler diliyorum. 'Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle.' Allah'a ısmarladık."