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Malatya Doğanşehir'de Deprem Konutlarının Anahtarları Hak Sahiplerine Veriliyor

Malatya Doğanşehir'de Deprem Konutlarının Anahtarları Hak Sahiplerine Veriliyor
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen 2. etap 603 deprem konutunun anahtar teslim süreci başladı. Kaymakam Mehmet Kılıç, 6 Şubat depremlerinin ardından iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarından 2. etaptaki 603 konutun anahtarları hak sahiplerine veriliyor.

6 Şubat 2023'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Doğanşehir ilçesinde inşası tamamlanan konutların anahtar teslim süreci devam ediyor.

Yapımı tamamlanan 2. etap 603 kalıcı deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine veriliyor.

Konutların teslim süreciyle ilgili açıklama yapan Kaymakam Mehmet Kılıç, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından, dünyanın en büyük iyileştirme sürecinin devam ettiğini belirterek, "İnşası tamamlanan 603 konutun daha anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmeye başladık. 724 konutumuzun da kurasını çektik, anahtar teslimine hazır hale getirmek için son çalışmalara devam ediyoruz. Devletimizin gücü ve tüm imkanlarıyla, milletimizin yanında olmaya, 6 Şubat depremlerinin yaralarını hep birlikte sarmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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