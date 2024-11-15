Malatya Doğanşehir'de 4,9 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Bir Durum Yok

(ANKARA) - Afad, Malatya Doğanşehir'de saat 10.46'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Afad'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.