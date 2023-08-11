Malatya merkezli deprem Adıyaman'da hissedildi... Vatandaşların panik anları kamerada

ADIYAMAN - Malatya'da meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremi Adıyaman'da hisseden vatandaşların panik anları kameralara yansıdı.

Önceki gün Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'te meydana gelen deprem Adıyaman'da da hissedilmişti. Depremi ev ve iş yerlerinde hisseden vatandaşların panik anları kameralara saniye saniye yansıdı. Korku ve paniğin bir arada yaşandığı depremle birlikte vatandaşlar kendilerini bulundukları yerlerden cadde ve sokaklara attı.