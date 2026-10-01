Haberler

Malatya Darende'de sağanak öğleden sonra başladı, kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Darende'de sağanak öğleden sonra başladı, kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, yer yer şiddetini artırarak devam ediyor. Yağış nedeniyle özellikle kırsal kesimlerde dağlık ve kayalık alanlardan gelen sular ulaşımı ve yaşamı olumsuz etkilerken sürücü ve vatandaşlara dikkatli olmaları istendi.

Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak etkili oluyor.

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak, yer yer şiddetini artırarak devam ediyor.

Yağış nedeniyle özellikle kırsal kesimlerde dağlık ve kayalık alanlardan gelen sular, ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sürücü ve vatandaşların yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Kaynak: AA
Elazığ'da sokak ortasında dehşet! Araya alıp acımasızca darbettiler

Sokak ortasında meydan dayağı kameralara yansıdı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni

Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihini açıkladı

Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor

Hükümet kriz sonrası düğmeye bastı! Pazartesi yeni dönem başlıyor
Dursun Özbek, ''Galatasaray için çok önemli'' diyerek duyurdu

''Galatasaray için çok önemli'' diyerek duyurdu
Soma'da göçük yaşanan maden ocağından acı haber

5 işçinin göçük altında kaldığı maden ocağından acı haber
Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş

Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF bildiğini okumuş
Mabel Matiz hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza

Mabel Matiz hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza