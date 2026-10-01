Malatya Darende'de sağanak öğleden sonra başladı, kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi

Malatya Darende'de sağanak öğleden sonra başladı, kırsalda ulaşımı olumsuz etkilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Darende ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, yer yer şiddetini artırarak devam ediyor. Yağış nedeniyle özellikle kırsal kesimlerde dağlık ve kayalık alanlardan gelen sular ulaşımı ve yaşamı olumsuz etkilerken sürücü ve vatandaşlara dikkatli olmaları istendi.
Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak etkili oluyor.
İlçede öğleden sonra başlayan sağanak, yer yer şiddetini artırarak devam ediyor.
Yağış nedeniyle özellikle kırsal kesimlerde dağlık ve kayalık alanlardan gelen sular, ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Sürücü ve vatandaşların yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
Kaynak: AA