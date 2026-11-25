Malatya Darende'de depremde yıkılan müftülük binasının yerine temel kazısı başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Malatya Darende'de 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan müftülük binasının yerine yapılacak hizmet binası için temel kazı başladı. 30 Ekim 2026'daki ihalenin ardından Kaymakamlık yanına inşa edilecek üç katlı binada yüklenici firma çalışmalara başladı.
Malatya'nın Darende ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar görerek yıkılan ilçe müftülük binasının yerine yapılacak yeni hizmet binası için temel kazı çalışmaları başladı.
İlçeye modern ve işlevsel bir müftülük hizmet binası kazandırılması amacıyla hazırlanan projenin 30 Ekim 2026'da gerçekleştirilen yapım ihalesinin ardından inşaat süreci başladı.
Darende Kaymakamlığının yanına inşa edilecek üç katlı hizmet binasının yapımını üstlenen yüklenici firma, iş makineleriyle sahada çalışmalara başladı.
Kaynak: AA