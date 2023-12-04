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Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Hakkari'de konser verdi

4 Aralık 2023 11:27 Son Güncelleme: 11:29 Abone Ol

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen konserde, Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu marşlar ve türküler seslendirdi. Konser, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.