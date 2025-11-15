Doğanşehir'de İki Trafik Kazası: 2 Yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 26 yaşındaki F.F.T. yönetimindeki otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolunda şarampole devrildi. Aynı bölgede, 49 yaşındaki H.E. idaresindeki çekici ve tır da şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
F.F.T. (26) yönetimindeki 34 HRZ 437 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolunun Erkenek Mahallesi Çamurlu mevkisinde şarampole devrildi.
H.E. (49) idaresindeki 01 BAM 925 plakalı çekici ve 01 BAM 098 römork plakalı tır da aynı mevkide şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan 2 sürücü, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel