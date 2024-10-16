Malatya'daki Depremin Ardından Dağda Toz Bulutu Oluştu
Malatya'nın Kale ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki dağda toz bulutu oluştu. Bölge sakinleri, toz bulutunu cep telefonlarıyla görüntüleyerek endişelerini dile getirdi.
DAĞDA TOZ BULUTU OLUŞTU
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan Tillo bölgesindeki dağda toz bulutu oluştu. Toz bulutunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler, bu durumun kendilerini endişelendirdiğini söyledi.