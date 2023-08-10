Üye Girişi
Haberler

Malatya'daki deprem Tunceli'de hissedildi

Güncel Haberler

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin Tunceli'de hissedildiği, ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Tunceli'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 20.48'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Depremin Tunceli'de de hissedildiği belirtilen açıklamada, herhangi olumsuz bir durum ve ihbar tespit edilmediği kaydedildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

Yeşilyurt Malatya Tunceli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title