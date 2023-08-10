Malatya'daki deprem Tunceli'de hissedildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin Tunceli'de hissedildiği, ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Tunceli'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 20.48'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Depremin Tunceli'de de hissedildiği belirtilen açıklamada, herhangi olumsuz bir durum ve ihbar tespit edilmediği kaydedildi.