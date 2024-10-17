Malatya'daki Deprem Anları Güvenlik Kameralarına Yansıdı

DEMREM ANLARI KAMERALARDA

Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'da deprem anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Bir marketin güvenlik kamerasında, rafların sallandığı, hastanede ise vatandaşların panik içinde kaçıştıkları görüldü. Başka bir kamera görüntüsünde ise yoldan geçenlerin 5 katlı bir binanın çatısından düşen tuğla parçalarından kaçtığı yer aldı.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,