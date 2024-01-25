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Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama

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Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi. Yerlikaya, "An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Tüm ekipler saha tarama çalışmalarına başladı" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya Battalgazi'de 5.2 şiddetinde deprem oldu. Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk etapta olumsuz bir durumun meydana gelmediğini belirtti.

"AN İTİBARİ İLE OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçülürken sosyal medya hesabından son durumu aktaran Yerlikaya, "#Malatya #Battalgazi'de5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama

VALİ YAZICI: SAHADA KONTROLLER SÜRÜYOR

Malatya Valisi Ersin Yazıcı da deprem nedeniyle Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Şu ana kadar 112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor" diye konuştu.

Haberler.com / İsmail Elal - Güncel

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