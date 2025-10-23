Haberler

Malatya'da zirai dondan etkilenen "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" yeniden yeşerecek

Güncelleme:
Malatya Büyükşehir Belediyesince, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde kentte hayatını kaybedenlerin anısına oluşturulan ve zirai dondan etkilenen "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" yenilenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerde yaşamını yitiren vatandaşların anısına Beydağı Tabiat Parkı'na dikilen 1246 çam ağacı zirai dondan zarar gördü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çam ağaçlarının yerine yenilerinin dikecek.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
