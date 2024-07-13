Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

F.A. (40) yönetimindeki 21 AGN 229 plakalı araç, Malatya-Kayseri kara yolunun Kozluca Mahallesi mevkisinde ???????U.B. (35) idaresindeki 46 EM 283 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 46 EM 283 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan 44 B 577 plakalı traktör ile yayalar A.Ç. (59) ve N.P'ye (57) çarptı.

Kazada sürücü U.B. ve oğlu H.B. (8) ile yayalar N.P. ve A.Ç. yaralandı.

Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan N.P. ve A.Ç'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.