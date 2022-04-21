Malatya'da yüksekten düşen bir kişi öldü
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da kaldığı yurdun 7. katından düştüğü iddia edilen genç kız hayatını kaybetti.
Malatya'da kaldığı yurdun 7. katından düştüğü iddia edilen genç kız hayatını kaybetti.
Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesindeki bir öğrenci yurdunda kalan Melisa Y'nin (20) yüksekten düştüğü ihbarını olan sağlık ekipleri, olay yerinde genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı.
Melisa Y'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel