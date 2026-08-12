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Hekimhan'da Yük Treni Kamyona Çarptı: 1 Yaralı

Hekimhan'da Yük Treni Kamyona Çarptı: 1 Yaralı
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü Akif Karataş yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı.

Sivas yönünden gelen yük treni Karapınar mevkisindeki hemzemin geçitte Akif Karataş (54) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyona çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Karataş, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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