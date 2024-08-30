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Malatya'da Yük Treni Çapa Motoruna Çarptı: Anne ve 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

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Malatya'da yük treninin çarptığı çapa motorundaki anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği, baba ise yaralandığı bildirildi. Çapa motorunun yük nedeniyle raylarda takılı kaldığı belirtildi.

MALATYA'da yük treninin çarptığı çapa motorundaki anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi, baba ise yaralandı. Çapa motorunun, yük nedeniyle raylarda takılı kaldığı öğrenildi.

Kaza, öğleden sonra Battalgazi ilçesine bağlı Ağılyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Hemzemin geçit olmayan yerden geçmeye çalışan çapa motoru, içindeki yük dolayısıyla raylarda takılı kaldı. Malatya'dan Elazığ istikametine ilerleyen yük treni, rayların üzerindeki çapa motoruna çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Leyla Acar (35) olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Eymen  Asaf Acar(5) ve Muaz Acar (2) da kaldırıldıkları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan baba Orhan Acar ise tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma, makinisti gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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