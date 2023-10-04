Malatya'da Yol Uygulamasında Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da yol uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde 1 kilo 14 gram skunk maddesi ele geçirilirken, bir yolcunun valizinde ise 2 bin 792 adet sentetik ecza hap, 47.55 gram esrar maddesi yakalandı. Her iki olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da yol uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde 1 kilo 14 gram skunk maddesi ele geçirilirken, bir yolcunun valizinde ise 2 bin 792 adet sentetik ecza hap, 47.55 gram esrar maddesi yakalandı. Her iki olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale ilçesi uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin tepki verdiği aramalarda, 4 parça halinde 1 kilo 14 gram skunk maddesi ele geçirilirken, E.S. gözaltına alındı.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) yapılan diğer bir çalışmada ise M.Ö. isimli şahsın valizinde yapılan aramalarda 2 bin 792 adet sentetik ecza hap, 47.55 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Her iki olayda gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA