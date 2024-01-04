Malatya'da Yoğun Sis Trafiği Etkiledi
Malatya'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Trafikteki araçlar kontrollü ilerlerken, sürücüler ve trafik ekipleri önlem aldı. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Malatya'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Kentte aralıklarla etkili olan ve öğleden sonra kent merkezinde yoğunlaşan sis nedeniyle trafikteki araçlar kontrollü ilerledi.
Sürücüler araçlarının farlarını yakarak seyrederken, trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.
Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.