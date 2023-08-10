Malatya'da yaşanan deprem sonrası vatandaşlar parklara akın etti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası korkuyla kendilerini dışarı atan vatandaşlar, güvenli buldukları parklara akın etti. Depremin korkusunu yeniden yaşayan vatandaşlar, geceyi parkta geçirmeyi tercih etti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası korkuyla kendilerini dışarı atan vatandaşlar güvenli buldukları parklara akın etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yıktığı illerden biri olan Malatya'da tekrar deprem korkusu yaşandı. Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'te meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası büyük panik yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Depremin korkusunu yeniden yaşayan vatandaşlar, güvenli alan olan parklara akın ederek beklemeye başladı. 6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem gibi sarsıldıklarını söyleyen vatandaşlardan kimileri geceyi parkta geçireceğini belirtti. Bazıları ise gecenin ilerleyen saatlerinde evlerine döneceğini söyledi. - MALATYA