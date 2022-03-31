Malatya'da "yaralamaya teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçundan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Malatya'da "yaralamaya teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçundan 2 zanlı tutuklandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da

Malatya'da, "yaralamaya teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçundan gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da, "yaralamaya teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçundan gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dabakhane Mahallesi'nde bir işletmede meydana gelen "ateşli silahla kasten yaralamaya teşebbüs ve mala zarar verme" suçu zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği iki şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Malatya, Güncel, Haberler

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