Haberler

Malatya'da Yangın: 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Malatya'da Yangın: 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde çıkan yangında, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 3 evi kullanılamaz hale getirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

???????Cuma Gücenmez'e ait Başkınık Mahallesi'ndeki evde henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, 2 eve daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Hekimhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.???????

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Netanyahu'ya resti çekti: Bu kadar yeter, artık durma zamanı

Trump Netanyahu'ya resti çekti: İzin vermeyeceğim, artık yeter
Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti

Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.