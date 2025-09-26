Malatya'da Yangın: 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde çıkan yangında, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 3 evi kullanılamaz hale getirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
???????Cuma Gücenmez'e ait Başkınık Mahallesi'ndeki evde henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, 2 eve daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Hekimhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.???????
Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel