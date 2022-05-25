Malatya'da yalnız yaşayan kadının evinden bir kamyon çöp çıkarıldı - Haberler

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir apartmanda, yalnız yaşayan kadının evinden bir kamyon çöp çıkarıldı.

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TOKİ Yavuz Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yalnız yaşayan 54 yaşındaki bir kadına ait daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri belediyeye şikayette bulundu.

Bunun üzerine eve giden zabıta ve Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin her odasının çöplerle dolu olduğunu tespit edip tutanak tuttu.

Evin temizlenmesi için detaylı çalışma gerçekleştiren ekipler, uzun uğraşlar sonucu bir kamyon çöp çıkarttı. Belediye ekipleri tarafından tamamen boşaltılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Evin temizlenmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Ramazan Yavuz ile apartman sakinleri, Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.

Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürü Emin Gölgeli ise ilçede çevre ve insan sağlığına zarar verecek her türlü olaya müdahale ettiklerini, bütün odaları çürümüş çöple ve kullanılmayan eşya ile dolu olan evin baştan aşağıya temizlendiğini kaydetti.