Üye Girişi
Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 1 kilo 228 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten Malatya'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde yol arama ve kontrol noktasında şüpheli aracı durduran ekipler, araçta uyuşturucu madde arama köpeğiyle yaptığı aramada, 1 kilo 228 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title