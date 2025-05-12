Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 441 Gram Ele Geçirildi
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 441 gram sentetik uyuşturucu, 40 sentetik ecza hapı ve bir tabanca ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 441 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Yavuz, operasyonda 441 gram sentetik uyuşturucu, 40 sentetik ecza hapı, hassas terazi ve tabanca ele geçirildiğini, 3 şüphelinin ise gözaltına alındığını bildirdi.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel