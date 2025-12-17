Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarda, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin üzerleri ile iş yerleri ve bir araçta yapılan aramalarda, 3 bin 644 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.