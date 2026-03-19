Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda, çok sayıda sentetik hap ve silah ele geçirildi.

MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne İstihbarat Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentte uyuşturucu satıcılarına ve kaçakçılara yönelik 3 adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda; 27 bin 564 sentetik hap, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 93 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemede tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-MALATYA-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

