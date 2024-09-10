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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı

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Malatya'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlendiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Şafak Operasyonu' düzenlendi. 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 aylık fiziki takip ve istihbaratın tamamlanması ile bugün harekete geçen ekipler belirledikleri adreslere operasyon yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 17 bin 627 hap, 209 gram metamfetamin, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 860 adet fişek, 4 kök Hint keneviri ve 140 bin 160 TL para ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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