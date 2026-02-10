Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik Battalgazi ilçesinde operasyon düzenlediğini belirtti.
Belirlenen 2 adreste yapılan aramada, 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 3 hassas terazi ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.