Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında 5 bin 561 uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarmadaki işlemler sürüyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 5 bin 561 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

