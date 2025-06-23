Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 748 uyuşturucu hap ve 9 kök kenevir ele geçirildi.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda 748 uyuşturucu hap ile 9 kök kenevir ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 2 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel