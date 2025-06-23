Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 748 uyuşturucu hap ve 9 kök kenevir ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 748 uyuşturucu hap ile 9 kök kenevir ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 2 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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