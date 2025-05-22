Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı, 15 Tutuklama

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı, 15 Tutuklama
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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheliden 15'i tutuklandı. Ekipler, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 17 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda; 2 bin 336 sentetik hap, 58 gram metamfetamin, 16 gram kannabinoid ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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