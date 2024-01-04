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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 209 gram esrar, 6 gram metamfetamin ve 88 uyuşturucu hap ele geçirildi.

MALATYA'da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 209 gram esrar, 6 gram metamfetamin ve 88 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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