Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 167 gram kokain, tarihi eser olduğu değerlendirilen 116 sikke ele geçirdi, şüpheli Y.E.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.