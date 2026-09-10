Malatya'da Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı sürüyor

Malatya'da TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı devam ediyor.

2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yerleşkesinde düzenlenen yarışmalarda, 113 takımda yer alan genç mühendisler pistlerde kabiliyetlerini gösteriyor.

Sabah saatlerinde hazırlıklarını tamamlayan genç mühendisler, kendilerine verilen sürede montajlarını tamamlayarak piste geçiyor.

Pistlerde son kontroller sonrası kendi tasarladıkları hava araçlarını uçuran genç mühendisler, takım arkadaşlarıyla görevleri tamamlamaya çalışıyor.

Hakemler ve jürilerin puanlamalarıyla genç mühendislerin sıralamaları belli olacak.

Yarışmalar, 13 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA