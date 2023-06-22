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Malatya'da tren kazası: Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya'da tren kazası: Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Mustafa Yılmaz (31) idaresindeki 44 ADR 288 otomobile, Yaka Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçtiği sırada Malatya'dan Sivas istikametine giden yolcu treni çarptı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Yılmaz (31) idaresindeki 44 ADR 288 otomobile, Yaka Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçtiği sırada Malatya'dan Sivas istikametine giden yolcu treni çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı Yılmaz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yılmaz, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Mustafa Yılmaz Yeşilyurt Malatya Sivas Güncel Haberler

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