Malatya'da tren kazası: Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Mustafa Yılmaz (31) idaresindeki 44 ADR 288 otomobile, Yaka Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçtiği sırada Malatya'dan Sivas istikametine giden yolcu treni çarptı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Yılmaz (31) idaresindeki 44 ADR 288 otomobile, Yaka Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçtiği sırada Malatya'dan Sivas istikametine giden yolcu treni çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı Yılmaz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yılmaz, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.