Malatya'da tren kazası: 1 ölü

Malatya'da yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 ölü

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treni otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 21.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tatvan- Ankara seferini yapan yolcu treni Dilek kavşağı mevkiinde bulunan hemzemin geçitte karşıya geçmeye çalışan Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 44 ADR 288 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil 400 metre sürüklenirken araç sürücüsü ağır yaralandı.

Trende bulunan yolcuların büyük panik yaşadığı kazada ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri etrafta güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden sürücünün düğün hazırlığı yaptığı öğrenilirken, tren otomobilin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yoluna devam etti.