Malatya'da Traktöre Çarpan Otomobilde 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

MALATYA'nın Arapgir ilçesinde traktöre çarpan otomobildeki Aziz Akgül (6) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kılıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali A.'nın kullandığı 44 AFC 484 plakalı otomobil, E.Ş.'nin kullandığı 44 HA 178 plakalı traktöre arkadan çarpıp şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali A. ile yanındaki K.A., B.A. ve Aziz Akgül yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aziz Akgül, kurtarılamadı.

Yaralıların tedavisi devam ederken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.