Malatya'da Traktör Kazası: Çift Hayatını Kaybetti

Malatya'da Traktör Kazası: Çift Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Kuluncak ilçesinde devrilen traktörde ağır yaralanan Saim ve Muazzez Çoban, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'nın Kuluncak ilçesinde devrilen traktörden yola savrularak ağır yaralanan Saim Çoban(65) ve eşi Muazzez Çoban (62), kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ciritbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Saim Çoban yönetimindeki 44 FM 823 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvarı aşıp devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan sürücü Saim Çoban ve eşi Muazzez Çoban'ı ilk müdahalenin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Saim ve Muazzez Çoban çifti, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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